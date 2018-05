»Es werden immer größere Lkw eingesetzt«

Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel sorgte ein tödlicher Fahrradunfall am 7. Mai für Empörung und Diskussionen. Die 33jährige Saskia A., Mutter zweier Kinder, wurde von einem tonnenschweren Lkw beim Abbiegen überrollt. Welche Protestaktionen gab es bisher?

Am Tag des Unfalls kam es vor Ort zu einer spontanen Mahnwache von 180 Anwohnern und Radfahrern, bei der sich viele schweigend auf die Straße legten. Mit einem solchen »Die-in« wird auf die Gefahren für Radfahrer im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Am 16. Mai war der Unfall auch Thema des seit 2015 in Hamburg stattfindenden »Ride of Silence« mit 600 Radfahrern.

Was ist ein Ride of Silence?

Das ist eine jährliche Fahrradveranstaltung, die 2003 in Dallas/Texas zum ersten Mal organisiert wurde. Auf öffentlichen Straßen wird dabei getöteter und verletzter Radfahrer gedacht. Der Korso fährt zu Unglücksorten, die mit weiß gestrichenen Fahrrädern gekennzeichnet sind, und hält dort jeweils eine Schweigeminute a...