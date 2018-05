Kampagne der Armen

Wenn heutzutage der Name des Bürgerrechtlers Martin Luther King erwähnt wird, ist damit in der Regel die Erinnerung an seinen historischen Ausspruch »I have a dream – Ich habe einen Traum« verbunden. Der Satz entstammt seiner berühmten Rede anlässlich des »Marsches für Arbeit und Freiheit« am 28. August 1963 in Washington D. C., an dem mehr als eine Viertelmillion Menschen teilnahmen. Bis heute wiederholen die Medien seinen historischen Satz immer wieder, um Kings Bürgerrechtspolitik zusammenzufassen.

Doch King war dabei nicht stehengeblieben. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung im April 1968 hatte er sich weit über diesen Punkt hinaus entwickelt und war vom Träumer zum Realisten geworden. Mit seiner scharfen Kritik geißelte er Militarismus, Rassismus, Kapitalismus und die weit verbreitete Armut in den USA. Durch seine Ermordung blieb die geplante »Poor People’s Campaign« unvollendet, die zur Unterstützung aller in Armut lebenden Menschen in den USA gedacht wa...