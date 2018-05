Stillgestanden für Profite

Die Besitzer der Profiklubs im US-amerikanischen Football verbieten den Spielern, ihren Protest gegen den systematischen Rassismus im Land während des Abspielens der Nationalhymne zu zeigen, indem sie niederknien. Ab sofort sollen Teams mit Bußgeldern belegt werden, deren Profis nicht »stehen und Respekt zeigen«, gab die National Football League (NFL) Mitte der letzten Woche bekannt. Die Spieler dürften fortan jedoch in der Kabine bleiben, bis das Lied vom »Star-Spangled Banner« verklungen sei. Seit 2009 mussten Profis zur patriotischen Musik auf dem Platz erscheinen.

Die Eigentümer der Liga sind politisch klar verortet. Sieben von ihnen hatten laut der Website der britischen Zeitung The Guardian jeweils eine Million US-Dollar oder mehr für Trumps Wahlkampagne gespendet. Jetzt, in der Sommerpause, sollen Fakten geschaffen werden. Der Chef der NFL, Roger Goodell, verteidigte das neue Vorgehen am Mittwoch. »Unglücklicherweise erwecken die Proteste auf den P...