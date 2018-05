Auf dem Weg zum Gipfel

Laut einem Bericht der Washington Post sind Vertreter der USA in die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) gereist, um das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un vorzubereiten. Darunter sei der frühere US-Botschafter in Südkorea, Sung Kim, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf einen »Insider«.

Am Donnerstag hatte Trump den Gipfel abgesagt und Kim »offene Feindseligkeit« vorgeworfen. Am Freitag hatte er dann eine Kehrtwende vollzogen und erklärt, es habe sehr produktive Gespräche mit Pjöngjang darüber gegeben, sich doch zu treffen. Wenn es...