Hacksteaks mit Schafskäse

Ein deutscher Bauarbeiter in einem Dorf in Bulgarien. Der Unterschied zwischen ihm und den Bewohnern wird am Ende von »Western« (Deutschland, Bulgarien, Österreich 2017) von Valeska Grisebach besonders deutlich. Während sich die Bulgaren von jung bis alt auf einem Fest fröhlich dem Tanz hingeben, kämpft der Deutsche fast gegen die Musik. Lockerheit ist nun mal nicht Meinhards Ding. Weder auf der Arbeit noch im Privatleben. Denn Meinhard (Meinhard Neumann) war früher bei den Legionären. Er kennt sich aus in Sachen Krieg und Menschen töten. Zumindest denken das die anderen von ihm. »Stellt euch das nicht so leicht vor mit dem Töten«, sagt er einmal. Und auch, dass sein Leben kompliziert sei.

Die anderen sind für Meinhard zunächst der Rest der Gruppe von Bauarbeitern, mit der er aus Berlin nach Bulgarien aufs Land gekommen ist, um ein Wasserkraftwerk zu bauen. Ein Projekt, von dem die Dorfbewohner nichts wussten. Meinhard ist der einzige der Männer, der sofo...