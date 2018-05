Grausame Routine

Für diesen Samstag ruft die Kampagne »Peace in Kurdistan« zu einem internationalen Aktionstag gegen die Invasion der türkischen Armee in Rojava, den mehrheitlich kurdisch besiedelten Gebieten Syriens, sowie in der Autonomen Region Kurdistan im Irak auf. »Die Regierung Erdogans hat die kolonialen Ambitionen des türkischen Staates auf ein gänzlich neues Niveau angehoben«, heißt es in dem Aufruf, der von mehr als 100 Einzelpersonen und Organisationen aus aller Welt unterstützt wurde. Auch in Deutschland sind Demonstrationen geplant, unter anderem in Berlin, Köln und München.

Salih Muslim, Sprecher des Diplomatiekomitees der Bewegung für eine Demokratische Gesellschaft (TEV-DEM) und ehemaliger gleichberechtigter Vorsitzender der Partei der Demokratischen Union (PYD) in Syrien, ruft zur Teilnahme an den Kundgebungen auf. »Neben den Kurden müssen alle demokratischen Kreise und ihre Freunde an vielen Orten auf der Welt gegen diese Polit...