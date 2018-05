Nicht stehenbleiben

Als Pascal Groß letzten Sommer vom Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt zum Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion wechselte, interessierte das nur die wenigsten. Trotz einer für England lächerlichen Ablöse von drei Millionen Euro hatten die Seagulls viel investiert: Laut Süddeutscher Zeitung hatte sich der Verein eineinhalb Jahre lang um den damals 26jährigen bemüht und u. a. einen 50seitigen Bericht über ihn angefertigt. In dem dürfte gestanden haben, was für ein begnadeter Passgeber und Vorbereiter der gebürtige Mannheimer ist. Bereits in seiner ersten Bundesliga-Saison mit Ingolstadt führte er laut der Fußballstatistikseite Whoscored das Oberhaus in Sachen Vorlagen zu Torschüssen pro Spiel an. Ein Jahr darauf l...