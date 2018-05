»Drittes Geschlecht« im Pass nur mit Attest?

Vergangenes Wochenende wurde der Gesetzentwurf bekannt, mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur sogenannten dritten Option im Personenstandsrecht umsetzen will. Die »Bundesvereinigung Trans*« (BVT*) und der Lesben- und Schwulenverband Deutschland haben sich am Mittwoch in einem offenen Brief an den CSU-Politiker gewandt, in dem sie den Entwurf als unzureichend bezeichnen und eine »menschenrechtskonforme« Umsetzung der Vorgaben aus Karlsruhe forder...