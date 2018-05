Ohne langes Zögern

Heute beginnt im Historischen Museum in Frankfurt am Main die Tagung »Das Gegenteil von gut – Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968«, veranstaltet vom Anne-Frank- Bildungszentrum und gefördert vom Bundesfamilienministerium. Aber was ist mit dem Antisemitismus in der deutschen Rechten? Wir werfen einen Blick zurück in die siebziger Jahre. (jW)

Im April 1972 scheiterte im Bundestag das von der CDU/CSU gegen Bundeskanzler Willy Brandt angestrengte Misstrauensvotum. Es fehlten zwei Stimmen, um die SPD/FDP-Regierung zu kippen und damit deren Entspannungspolitik zu beenden. Trotzdem wurden die nächsten Bundestagswahlen auf den 19. November vorgezogen. Nun mobilisierte die politische Rechte gegen Willy Brandt alle Ressourcen, unterstützt von den Industrieverbänden und den Pressehäusern Springer und Burda.

Gegen Brandt arbeiteten verschiedene Vereine und Organisationen, zum Beispiel die »Wählerinitiative freiheitlich gesinnter Staatsbürger in der Verei...