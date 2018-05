Die Aussage, dass man mit sich selbst schlafen würde, ist ein narzisstisches Bekenntnis. Ergänzt um ein »Wenn ich du wäre« wird daraus ein Anmachspruch mit doppeltem Boden und Pointe. So macht das Sam Vance-Law: »Yes I would sleep with myself / If I were you« singt er als Refrain in »Narcissus 2.0« auf seinem Debütalbum »Homotopia«. Selbstverliebt, aber ironisch gebrochen. Von diesem Humor zeugen viele seiner Songs. In »Isle of Man« besingt er die geheimen homosexuellen Phantasien eines Familienvaters, in »Gayby«, geht es um Adoption von Kindern durch schwule Paare.

Bei »Homotopia« handelt es sich aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, um ein schwules Manifest. Und auch nicht um ein autobiographisches Statement, wie Vance-Law im Gespräch erzählt. Der Titel sei in einer ausgelassenen Wortspielrunde mit Freunden entstanden. Und daraus wurde ein Album als ein musikalisch-l...