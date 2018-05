Twitter schaltet ab

Twitter-Nutzer in Kuba sind empört, weil das US-Unternehmen nach dem schweren Flugzeugunglück vom Freitag den Account des meistgelesenen Onlineportals Cubadebate fast zwei Tage lang gesperrt hatte. Unmittelbar nach dem Absturz, der sich um 12.08 Uhr ereignete, hatte die Redaktion einen Sonderservice eingerichtet, um aktuell und in Echtzeit über die Rettungsarbeiten, Opfer und Überlebende zu informieren. Nur wenig später erhielten Zigtausende Interessierte in aller Welt von Twitter die Mitteilung, das Konto sei »wegen ungewöhnlicher Aktivitäten vorübergehend gesperrt«. Ohne weitere Erklärungen wurde die angeblich »vorübergehende« Informationsblockade dann allerdings bis zum Sonntagmorgen aufrechterhalten.

Es sei zwar möglich, dass die Sperrung aufgrund des hohen Meldungsaufkommens automatisch ausgelöst worden sei, »aber wir können deren ungewöhnlich lange Dauer nicht akzeptieren«, kommentierte die Chefredaktion am Sonntag. Cubadebate betreibe immerhin seit...