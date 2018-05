Maradona mit Zunge

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Montag hat Argentiniens Auswahllehrer Jorge Sampaoli 24 Tage vor dem Startschuss des Russland-Mundials die »Liste der 23« bekanntgemacht. Natürlich war man am meisten darauf gespannt, welche Kicker nicht berufen würden, seit César Luis Menotti 1978 Diego Maradona aussortierte. Vergangenes Jahr räumte Menotti erstmals ein, dass das ein Fehler gewesen sei. Auch Hugo Orlando Gatti, Bocas spielender Tormann, war damals nicht berücksichtigt worden. 1982 fehlten Jorge Valdano und Ramón Díaz. Bei Díaz, dem Torschützenkönig der U-20-WM 1979 in Japan (die damals noch als U 19 gespielt wurde), hält sich bis heute das Gerücht, dass Maradona selbst ihn gestrichen habe. Für Ubaldo Matildo Fillol, der als Tormann die gesamte WM-Quali für das Azteken-Mun­dial gespielt hatte, fand der studierte Gynäkologe Carlos Salvador Bilardo überraschend keinen Platz mehr im WM-Endrunden-Aufgebot. Auch der Angreifer Ricardo Gareca musste zu Hause ...