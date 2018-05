»Tag der deutschen Zukunft« in Goslar

Der »Tag der deutschen Zukunft« (TddZ) wird wohl dieses Jahr im Zeichen der Solidarität mit einer Holocaustleugnerin stehen: Wer in Internet nach dem Ereignis sucht, das Neonazis aus der Partei Die Rechte und deren Umfeld am 2. Juni im niedersächsischen Goslar ausrichten wollen, stößt unweigerlich auch auf Ursula Haverbeck. Die TddZ-Organisatoren, darunter der langjährige braune Multifunktionär Dieter Riefling, scheinen personell weitgehend identisch mit dem Fanclub der 89jährigen zu sein. Haverbeck ist aus Neonazisicht eine Märtyrerin der Meinungsfreiheit, wurde 2017 zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt und schmachtet seit einigen Tagen »im Kerker des Systems«, weil sie den Massenmord an Jüdinnen und Juden in Auschwitz wiederholt als Lüge darstellte. An einem Aufmarsch der Partei Die Rechte gegen die »skandalöse Inhaftierung« der betagten Nazisse am Himmelfahrtstag in Bielefeld nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 500 Personen teil.

