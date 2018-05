Prozess? Vielleicht

In Deutschland rückt möglicherweise ein Strafprozess wegen sogenannter Cum-ex-Geschäfte (jW berichtete) näher. Der Rechtsanwalt Hanno Berger und fünf weitere Angeklagte müssen sich bis zum 31. August zur Anklage wegen dieser Art von »Aktiengeschäften« äußern, wie das Landgericht Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die fast 1.000 Seiten lange Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sei den Prozessbevollmächtigten zugestellt worden (Az.6 KLs/1111 Js 27125/12).

Schon Ende Oktober hatten verschiedene Medien über die Anklageerhebung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall gegen Berger und mehrere frühere Aktienhändler der Hypovereinsbank (HVB) berichtet. Doch die Behörden äußerten sich bislang aus rechtlichen Gründen nicht off...