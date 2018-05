Rückgabe gefordert

Syrien hat seinen Anspruch auf die Rückgabe der Golanhöhen nie aufgegeben. Sowohl unter Hafez Al-Assad als auch unter dessen Sohn Baschar war Syrien zu Verhandlungen mit Israel über die Modalitäten der Rückgabe bereit, nicht aber über den grundsätzlichen Anspruch auf das Gebiet. Der diplomatische Kampf um die Golanhöhen und einen regionalen Frieden begann für Damaskus im Rahmen der Madrider Friedenskonferenz 1992. Damals wollte US-Präsident William Clinton eine Einigung zwischen Israel und Syrien erreichen. Ohne den Rückzug Israels vom Golan war Hafez Al-Assad nicht zu einer Vereinbarung bereit. Nach der Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin 1995 wurden die Gespräche unterbrochen.

Einblicke in die Verhandlungen gibt die langjährige Übersetzerin und Mitarbeiterin von Assad, Buthaina Schaaban, in ihrem Buch »Damascus Diary«. Im Dezember 1999 wurden die Gespräche in Washington wieder aufgenommen. Syrien wurde von Außenminister Faruk A...