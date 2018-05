Das Problem mit dem Grundstück

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird stetig größer, auch im europäischen Fußball. Hierzulande ist der FC Bayern aus dem Mittelfeld der Bundesliga »durchs Fernglas schon nicht mehr zu sehen« (Hertha-Manager Michael Preetz, Tagesspiegel vom 17. Mai). In der Champions League triumphieren immer die gleichen Vereine aus Spanien, England, Italien und Deutschland. Als letzter Klub, der nicht aus einer der vier Topligen kam, gewann der FC Porto 2003 den Henkelpott.

Die Wirtschaftskraft der belgischen und der niederländischen Ligen reicht nicht mehr aus, um in Europa ganz vorne dabei zu sein. Es ist lange her, dass Ajax Amsterdam oder der RSC Anderlecht international Erfolge feierten. Nach der Gruppenphase ist meistens Schluss. Viele Vereine in Benelux sind auf der Suche nach zahlungskräftigen Sponsoren.

»Im belgischen Topfußball wimmelt es gegenwärtig von Unternehmern«, stellte die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd am vergangenen Dienstag fest. Ein Beispiel i...