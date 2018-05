Die Idee der Unterdrückung

Sie gelten in Frankreich als eine Trias kritischer Intellektualität: Der Soziologe Didier Eribon, der Schriftsteller Édouard Louis und der Philosoph Geoffroy de Lagasnerie. Die drei verbindet neben einer Freundschaft ihr gesellschaftskritisches publizistisches Engagement. Sowohl der 1953 geborene Eribon als auch der 1981 geborene de Lagasnerie und der 1992 geborene Louis stehen dabei in der Nachfolge der kritischen Philosophie und Soziologie Michel Foucaults (1926–1984) und Pierre Bourdieus (1930–2002). Foucault hatte in seinen Analysen der Machtapparate der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates vor allem Gefängnisse und sogenannte Irrenanstalten im Blick gehabt, an deren Beispiel er die Herrschaftstechniken der Justiz, Medizin und Polizei beschrieb. Vor seinem Tod im Jahre 1984 widmete er sich vor allem der Analyse neoliberaler Herrschafts- und Regierungstechniken. Bourdieu richtete sein Augenmerk auf die nahezu unsichtbaren Reproduktionsmechanismen ...