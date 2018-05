Pilgerreisender des Tages: Markus Söder

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, und so muss Markus Söder derzeit völlig aus dem Häuschen sein. Am 1. Juni wird der bayerische Ministerpräsident nach Rom reisen, um dort Papst Franziskus zu treffen. »Für mich ist es eine große Freude und Ehre, dass ich den Heiligen Vater besuchen kann«, erklärte Söder artig. Und weiter: »Als Ministerpräsident eines christlich-abendländisch geprägten Landes ist das auch eine Referenz an den Glauben.«

Was wird der CSU-Beauftragte für reaktionäre Kreuzdebatten wohl mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche besprechen? Den direkten Weg zur Heil...