Die Schönheit des Angriffs

Gestern spielten die Herren des VfL Wolfsburg nach Redaktionsschluss in der Relegation gegen den Abstieg aus der Bundesliga, die sie vor neun Jahren noch gewinnen konnten. Keine 25.000 Zuschauer würden das sehen wollen, wettete die FAZ vom Donnerstag. Wolfsburg hat den Nimbus der »Stadt des Kdf-Wagens bei Fallersleben« nie ganz verloren. Der VW-Konzern wäre gut beraten, sich an diesem trostlosen Ort auf das Sponsoring der Frauenfußballabteilung zu konzentrieren. Die trifft am Samstag im DFB-Pokalfinale auf den FC Bayern. Es geht um das Triple. Der Meistertitel ist gesichert.

Ausgetragen wird das Finale in Köln. Pernille Harder, dänische Torjägerin des VfL – mit 17 Treffern in der Liga uneinholbar vorn –, hat das Stadion in der Domstadt in guter Erinnerung. Hier steuerte sie vor einem Jahr zwei Finaltore zum Pokalsieg bei. Zuletzt schnürte sie im Dezember im Ligaspiel beim 1. FC...