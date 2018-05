Säuberung des Tages: Frauenbroschüre

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf in Berlin hat eine Broschüre unter dem Titel »Starke Frauen« herausgegeben. Darin werden 23 Frauen gewürdigt, die zwischen 1945 und 1990 im Südwesten der Stadt gelebt haben. Am Freitag vergangener Woche wurde die Textdatei von der Internetseite des Bezirks entfernt, am Mittwoch die Auslieferung der Druckexemplare gestoppt. Grund: Die erste Kurzbiographie ist Hilde Benjamin (1902–1989) gewidmet – Rechtsanwältin der »Roten Hilfe« vor 1933, nach Kriegsende von der Sowjetischen Militäradministration als Staatsanwältin in Steglitz eingesetzt, Vizepräsident...