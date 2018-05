Omertà der Carabinieri

Nur langsam kommt die Wahrheit um den Tod von Stefano Cucchi vor neun Jahren ans Licht. Am Dienstag haben zwei Carabinieri, Riccardo Casamassima und Maria Rosati, vor Gericht in Rom, gegen ihre Kollegen und Vorgesetzten ausgesagt. Die beiden Hauptzeugen haben es erst möglich gemacht, dass das Verfahren wieder aufgenommen wurde.

Der 32jährige Stefano Cucchi starb am 22. Oktober 2009 im Polizeigewahrsam. Sieben Tage zuvor war er wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen und kurz darauf einem Haftrichter vorgeführt worden, der die Untersuchungshaft im Gefängnis »Regina Coeli« anordnet.

Bereits bei der Haftprüfung waren Blutergüsse an Cucchis Augen erkennbar, zudem hatte er Schwierigkeiten beim Laufen. Kurz nach der Anhörung wurde er zum Krankenhaus »Fatebenefratelli« gebracht, wo Verletzungen und Blutergüsse an Beinen, Gesicht, Unterleib, Brustkorb sowie Knochenbrüche am Kiefer und an der Wirbelsäule dokumentiert wurden. Cucchi weigerte sich jedoch, ...