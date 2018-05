Pipelines für deutsche Industrie

Russisches Erdgas spielt für die Bundesrepublik eine strategisch herausgehobene Rolle. Erdgas stellt insgesamt einen wachsenden Anteil am deutschen Energiemix: Im vergangenen Jahr ist sein Anteil am Primärenergieverbrauch von 22,7 Prozent auf 23,8 Prozent gestiegen. Nur Mineralöl (34,5 Prozent) trägt noch mehr zur deutschen Energiegewinnung bei. Und der Gasverbrauch wird wohl weiter zunehmen. Einerseits wegen des Atomausstiegs, andererseits, um den Kohleverbrauch zu begrenzen. Der Rohstoff gilt in der Energiebranche als Brückenressource beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Nun geht allerdings die Erdgasförderung in Deutschland selbst seit Jahren zurück. Konnte die Bundesrepublik im Jahr 2006 noch rund 16 Prozent ihres Verbrauchs aus eigenen Quellen decken, so waren es 2016 nur noch 7,1 Prozent. Bislang wird nur ein einstelliger Prozentsatz mit flexibel importierbarem Flüssiggas (Liquefied natural gas, LNG) gedeckt. Die ...