»Angst vor einer Polizei, die keine Kritik hören will«

Sie mischten sich am 11. Juli 2017 in Regensburg ein, als Sie beobachteten, wie zwei Polizisten gewaltsam gegen einen unbewaffneten Mann vorgingen, der sich bereits ergeben hatte. Ein anschließend eingeleitetes Verfahren gegen Sie wegen »Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes« stellte das Amtsgericht Regensburg am Montag ein, legte die Kosten der Staatskasse zur Last. Gegen die Beamten wird weiter ermittelt. Worum ging es?

An diesem nun fast ein Jahr zurückliegenden Tag wurde ich Zeuge, wie zwei Polizisten einen Mann verfolgten, der vor ihnen davonlief. Der erkannte dann offenbar die Ausweglosigkeit seiner Lage, kauerte sich vor eine Hauswand und erhob die Hände – was bekanntlich als internationales Zeichen gilt, dass man sich ergibt.

Trotzdem packte ihn der zuerst angekommene Polizist mit der linken Hand am T-Shirt und schlug ihn mit dem rechten Ellenbogen ins Gesicht. Der zweite Verfolger stieß den Mann um und rammte ihm das Knie ins Genick. Sie legt...