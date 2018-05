Krise nach Botschaftseröffnung

Nach der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem hat die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) vier ihrer Botschafter aus europäischen Ländern zu Konsultationen zurückgerufen. Es handele sich um Diplomaten in Rumänien, Ungarn, Österreich und Tschechien, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Mittwoch. Die PA in Ramallah begründete den Schritt mit der Teilnahme der Botschafter an der Eröffnung der US-Botschaft. Bereits am Dienstag hatte der palästinensische Präsident Mahmud Abbas den Vertreter in Washington zurückbeordert. Der Gesandte Hussam Somlot befinde sich auf der Heimreise, sagte ...