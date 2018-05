Das Ding mit der Liebe

Einen wunderschönen guten Morgen! Das vergangene Wochenende war so eines, das man am liebsten ganz rasch vergessen möchte. Der HSV ist mit Pauken und Trompeten abgestiegen, und Independiente machte am letzten Spieltag der argentinischen Superliga den Nomadensportstudio-Supergau perfekt, indem es noch die Qualifikation für die kommende Copa Libertadores verspielte. In Santa Fe, der Hauptstadt der gleichnamigen Agrarprovinz im Herzen Silberlands, hätte ein Sieg bei Unión die Roten Teufel für den wichtigsten kontinentalen Vereinswettbewerb qualifiziert, doch die Unioner spielten nicht mit, liehen sich bei ihren Barrabravas lustige Nilpferdpeitschen aus und kloppten uns damit die Hintern striemig. Hässlich! So hatten wir nicht gewettet.

Wie zu befürchten war, verteidigten die Boca Juniors ihren Titel. Im Nachholspiel unter der Woche bei Gimnasia y Esgrima in La Plata, der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires, waren die Xeneizes 2:2 mit einem blauen Auge davong...