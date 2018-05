Nur eine Konjunkturdelle

Die deutsche Wirtschaftsleistung hat zum Jahresbeginn zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März 2018 um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Zum 15. Mal in Folge sei damit das BIP gestiegen. Dies markiere »die längste Aufschwungphase seit 1991«, so die amtlichen Erbsenzähler. Am selben Tag gab es auch aus dem Euro-Raum Konjunkturnachrichten. Das EU-Statistikamt Eurostat meldete einen Zuwachs von 0,4 Prozent im ersten Quartal in den 19 Mitgliedsländern.

Hauptsache ein Plus? Beide Ergebnisse signalisieren aber auch, dass der Aufschwung auf schwachen Beinen steht. Im Vergleich zum vierten Quartal 2017 halbierte sich das Wachstumstempo in Deutschland, zuvor war es immerhin um 0,6 Prozent aufwärts gegangen, im drit...