Ein Konsul und Neonazi

Rot-schwarz der Grund, darauf ein blauer Kreis mit einem links gedrehten Hakenkreuz. Das seien seine Vorstellungen von einem neuen Staat namens Aria, postete Wassyl Maruschtschinez am 23. Februar 2014 auf seinem nur Freunden zugängigen Facebook-Account. An jenem Tag fand in Kiew ein Staatsstreich statt, die »freiheitliche Ära« des prowestlichen Staatschefs Petro Poroschenko brach an. Rot und Schwarz sind die Farben des »Rechten Sektors«, Geld und Blau die Nationalfarben der Ukraine.

Maruschtschinez ist nicht irgendwer, sondern war bislang Konsul der Ukraine in Hamburg, also ein offiziell bestellter Beamter des Außenministeriums in Kiew. Und er machte auch in der Folgezeit keinen Hehl aus seiner rechten Gesinnung. »Es lebe die Ukraine! Tod den Antifaschisten!«, teilte er am 21. August 2015 mit. Der Massenmord an Juden 1941 in Babi Jar habe nie stattgefunden, auch nicht der Holocaust insgesamt. Polen und Ungarn, Zigeuner und Juden seien der Ukraine Unglück....