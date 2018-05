Reifeprüfung bestanden

Am 14. April 2008 erklärte der damalige Linke-Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi aus Anlass des 60. Jahrestages der Gründung des Staates Israel, Antiimperialismus und »Antizionismus« könnten für seine Partei und Linke generell »keine vertretbare Position sein«. Die Taz meinte damals, Die Linke erkenne Israel als Teil der deutschen Staatsräson an und sei damit »endgültig im westlichen Wertesystem angekommen«. Das war richtig. jW-Kommentator Werner Pirker fügte damals in dieser Zeitung nur hinzu, dass »westliches Wertesystem und imperialistische Kriegsallianz Synonyme sind«. Gysi habe seine »außenpolitische Reifeprüfung« abgelegt.

Zehn Jahre danach ist Die Linke weiter. In der Erklärung ihrer Bundestagsfraktion zu 70 Jahre Israel ist Antiimperialismus keiner Erwähnung wert – der 70jährige Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung kaum. Wer das schafft, hat sich mindestens mit den Ursachen der aktuellen Kriegsgefahr abgefunden oder gelang...