Maaßen im Kriegsmodus

Geheimdienstler richten ihre Wünsche nach mehr Befugnissen und technischen Möglichkeiten in der Regel abseits der Öffentlichkeit an die zuständigen Politiker. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, ist eine Ausnahme. Am Dienstag betätigte er sich wieder persönlich als Pressesprecher seiner Behörde. In Berlin fand an diesem Tag das 15. BfV-Symposium statt, und bereits vor dessen Eröffnung wiederholte Maaßen in einem Rundfunkinterview eine seiner Forderungen aus dem vergangenen Jahr. Bei der Tagung standen sogenannte hybride Bedrohungen im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um die Kombination aus klassischer Spionagetätigkeit und Militäroperationen mit den Mitteln des »Cyberkrieges«. Maaßen geht es im Kern um das...