Blutgrätsche

Der BVB verabschiedete sich am Sonnabend mit einem Spiel, das in wahrscheinlich jedem Fan eine gehörige Portion Wut aufsteigen ließ. Wieder einmal erwies man sich als Hilfsorganisation für Hoffenheim, von dem kaum jemand weiß, wo es überhaupt liegt. Als künstliches Gebilde trägt diese TSG dazu bei, dass der Fußball jedenfalls eines nicht wird: attraktiver. Vor fünf Jahren konnte sich Hoffenheim im letzten Saisonspiel mit einem Sieg in Dortmund vor dem Abstieg retten, jetzt halfen die Dortmunder den Hoffenheimern in die Champions-League.

Es war eine beschämende Zitterpartie für die Dortmunder. Sie lagen 1:3 zurück, waren von Hoffenheim vom dritten Tabellenplatz verdrängt worden und versuchten nicht etwa, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen und das Spiel zu drehen. Immerhin sah es parallel in Leverkusen so aus, als würden der Werkself nach einer 3:0-Führung gegen Hannover weitere Tore gelingen. Damit war auch der vierte Platz, der gerade mal noch ...