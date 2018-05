Großmarkt, Jurte, DEFA-Fan

Volle Säle im Kino Capitol: Um die 17.000 Besucher wurden beim 28. Filmkunstfest Schwerin (1. bis 6. Mai) gezählt. Ein Kurz- und ein Dokumentarfilmwettbewerb standen auf dem Programm, interessante Nebenreihen etwa zum Schwerpunkt Georgien mit Klassikern wie Giorgi Schengelajas »Pirosmani« und aktuellen Produktionen; Herzstück aber war der Spielfilmwettbewerb. In Schwerin dürfen auch Filme zum Leistungsvergleich antreten, die bereits auf anderen Festivals zu sehen waren. Die Jury der Journalistenvereinigung FIPRESCI beispielweise, der ich angehörte, verlieh ihren Preis Thomas Stubers »In den Gängen« – dem einzigen Film über Arbeitswelt im diesjährigen Berlinale-Wettbewerb. Er spielt in einem Großmarkt in Sachsen.

Die Realität kam in Schwerin häufiger zum Zuge. Im Hauptpreisträger »Styx« des Österreichers Wolfgang Fischer segelt eine Notärztin (Susanne Wolff) auf dem Atlantik, wird Zeugin einer Tragödie mit Bootsflüchtlingen und kann nichts tun. Die Küstenw...