»Meuthen hatte wenig Zeit, um Blödsinn zu erzählen«

Am Mittwoch hat das Von-Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel einen Europatag veranstaltet. Im Vorfeld war bereits von Schülerprotest gegen die Einladung von AfD-Chef Jörg Meuthen zu hören. Was genau ist passiert?

Der Europatag findet jährlich bei uns statt. An dem Tag gibt es keinen Unterricht, dafür Workshops und eine Podiumsdiskussion. In diesem Jahr wurde erstmals ein AfD-Politiker eingeladen, nämlich deren Bundessprecher Jörg Meuthen. Organisiert wurde der Tag von Schülern der elften Klasse. Sie luden im Vorfeld Politiker aus verschiedenen Parteien ein, um über »Sicherheit in Europa« zu sprechen. Es war aber nicht ganz klar, wer überhaupt zusagen würde.

Von der AfD sagte dann relativ schnell Meuthen zu. Nachdem wir das erfahren hatten, haben wir mit der zuständigen Lehrerin gesprochen. Als wir gemerkt haben, dass die Einladung nicht zurückgenommen wird, dachten wir: Okay, dann suchen wir uns noch mehr Verbündete. Am Ende waren wir um die 40 S...