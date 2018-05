»Ama Zwee« ist autark

Sonntag, 10.15 Uhr – eine Anstoßzeit wie bei den B-Junioren. Wir sind aber bei den Männern, bei der dritten Garnitur von Hertha BSC, den Amateuren II. In der achten Liga, der Berliner Bezirksliga, hatten die am vergangenen Sonntag (25. Spieltag) den FC Internationale II zu Gast, ein Team aus dem Mittelfeld der Tabelle. Mit der aus dem eingetragenen Verein ausgegliederten Profiabteilung, der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, haben die Bezirksligisten vereinsrechtlich nichts zu tun. »Wir sind völlig autark, reine Amateure, reiner geht’s gar nicht«, sagt Lutz Kirchhoff, Vorsitzender der Fußballabteilung. Die »Ama Zwee«, wie es in ortstypischer Mundart heißt, ist das am höchsten spielende Amateurteam im Hertha-Dress. Die Spieler müssen nicht nur im Morgengrauen aufstehen, sondern noch Geld mitbringen: Keine Aufwandsentschädigung, keine Punkt- oder Siegprämie, aber der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt zehn Euro. Mehr als die übliche Sportgarderobe sei nicht d...