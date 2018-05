Erneut brutale Gewalt gegen Mädchen

Zwei Verbrechen von unfassbarer Brutalität an einem Tag: Am vergangenen Freitag wurden im ostindischen Bundesstaat Jharkhand an verschiedenen Orten zwei Mädchen vergewaltigt und danach angezündet. Eine von ihnen erlag ihren schweren Verletzungen. Die andere kämpfe um ihr Leben, sagte ein Sprecher des Bezirks Pakur am Montag.

Zunächst war am Wochenende der Fall einer 16jährigen bekanntgeworden, die mutmaßlich am 3. Mai von zahlreichen Männern brutal missbraucht und einen Tag später in ihrem Elternhaus im Bezirk Chatra bei lebendigem Leibe verbrannt worden war (siehe jW vom Montag). Es gab 15 Festnahmen.

Nach Aussagen von Familienangehörigen des Opfers hatten vier Männer das Mädchen am Abend des 3. Mai von einer Hochzeitsfeier entführt. An einem verlassenen Ort soll es dann zu der Gruppenvergewaltigung gekommen sein. Nachdem der Vater des Mädchens sich bei Mitgliedern des Dorfrats beschwert habe, hätten die Verdächtigen zur Strafe 100 Sit-ups machen und umg...