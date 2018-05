Vom Heim auf die Straße

Die wachsenden sozialen Verwerfungen in Deutschland treffen die Schwächsten zuerst. Immer mehr Kinder und Jugendliche fallen durchs Netz. Die Stiftung »Off Road Kids« warnt nun: Die Jugendobdachlosigkeit werde sich in den kommenden drei Jahren mehr als verdoppeln. 100.000 junge Menschen unter 25 Jahren könnten im Jahr 2021 in der Bundesrepublik auf der Straße leben, wenn weiter so am Hilfesystem gespart werde, so ihre düstere Prognose. Aktuell schätzen Hilfsorganisationen die Zahl Betroffener Minder- und junger Volljähriger auf mindestens 40.000. Heimkinder seien besonders oft von einem solchen existentiellen Abstieg bedroht, weiß Stiftungsgründer Markus Seidel. Jährlich scheiterten bis zu 10.000 von ihnen.

Dafür gebe es mehrere Gründe. »Volljährige Heimkinder haben nahezu keine Chance, eine Wohnung zu finden«, mahnte Seidel. Obendrein würden sie wegen leerer Kommunalkassen viel zu früh aus den Einrichtungen genommen. Häufig versuchten diese, sie bereits ...