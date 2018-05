Militärparade und Massenprotest

In Moskau hat am Mittwoch die traditionelle Parade zum Tag des Sieges über Nazideutschland 1945 stattgefunden. Rund 13.000 Soldatinnen und Soldaten marschierten über den Roten Platz, 159 Stück erdgebundener Militärtechnik vom historischen Panzer T34 bis zu Neuentwicklungen etwa für den Kampf in der Arktis rollten an der Tribüne vor dem Kreml vorbei, dazu flogen 75 Militärflugzeuge und -hubschrauber. Eine Staffel Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ SU-35 trug unter dem Rumpf Exemplare der neuen hyperschallschnellen Rakete »Kinschal« (Dolch), deren Existenz Präsident Wladimir Putin in seiner Rede am 1. März bekanntgegeben hatte. Zu den – relativ wenigen – internationalen Gästen zählte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sich zur Feier des Tages das im Baltikum und in der Ukraine verbotene orange-schwarze »Georgsbändchen« ans Revers gesteckt hatte. Netanjahus Besu...