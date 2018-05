Häufchen Elend in Hamburg

Fünf Rechte mit einer Deutschlandfahne verloren sich auf dem Heidi-Kabel-Platz direkt am Hamburger Hauptbahnhof, umringt von Hunderten Polizisten und rund 400 linken Gegendemonstranten. Dieser Auftritt am Montag abend war vermutlich zumindest das vorläufige Ende der »Merkel muss weg«-Demos in der Hansestadt, die seit Februar regelmäßig für Proteste gesorgt hatten. Wie die Hamburger Morgenpost (Mopo) am Dienstag berichtete, löste die Polizei die Versammlung nach etwa zehn Minuten auf, auch weil sich unter den fünf Teilnehmern der Anmelder nicht fand. Ein wenig Arbeit hatten die Beamten aber noch: Einer der Teilnehmer hatte sie bepöbelt; er wurde durchsucht und hatte Pfefferspray dabei, das auf Demos nicht mitgeführt werden darf. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Dem kläglichen Schauspiel war ein Verwirrspiel um das weitere Schicksal der »Merkel muss weg«-Aufmärsche vorausgegangen. Am Samstag hatte die Mopo gemeldet, dass die Demo am Montag ausfallen we...