Vlady, Thiele

Starschauspielerin Marina Vlady sagte einmal über sich: »Ich bin eine Russin – nur mit französischem Pass.« Bald nach dem Start der Filmkarriere ihrer älteren Schwester Odile Versois stand Ende der 1940er auch Marina Vlady mit elf Jahren erstmals vor der Kamera. Ihre berühmtesten Rollen spielte sie in französischen Filmen wie »Die blonde Hexe« (1955) oder »Die Bienenkönigin« (1963). In der Bundesrepublik stand sie neben Walter Giller und Nadja Tiller in »Sie« (1954) vor der Kamera, später auch in dem von DEFA-Regisseur Ulrich Weiß geschriebenen Film »Follow me« (1989). Bis in die 90er Jahre trat die zeitweilige Vizepräsidentin der Gesellschaft für sowjetisch-französische Freundschaft auch in sowjetischen und russischen Filmen auf. 1969 hatte sie den Dichtersänger Wladimir Wyssozki geheiratet, mit dem sie in Moskau wohnte. Über die Ehe mit dem 1980 verstorbe...