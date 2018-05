Beschreiben, was du siehst

Freitag abend, Ran Huber ist aufgewühlt. Denn der Veranstalter dieses Konzerts des Essener Trios International Music ist gezwungen, »das Arschloch zu spielen«, wie er es ausdrückt. Und das vor Musik­interessierten und Fans, welche zunächst die Reise in ein entlegenes Industriegebiet am Rand von Neukölln auf sich genommen und danach eine heikle Kletterpartie überstanden haben, welche über Hunderte Treppenstufen führte, von denen die meisten aussehen, als wären sie von Meteoritensplittern getroffen worden. Doch zu viele von ihnen muss Huber am Eingang des Internet Explorer bitten, wieder zu gehen. Denn die Spielstätte ist längst ausverkauft.

Neben Huber wiegt Maurice Summen, der Betreiber des Labels Staatsakt, bei dem jetzt »Die besten Jahre«, das Debütalbum von International Music, erschienen ist, sanft und fast genießerisch die Hüften. Wenn er Huber anschaut, wahrt er ein verständnisvolles Gesicht, doch mit seinen Gedanken ist er woanders. Zum einen in de...