Export als Manie

Im März haben deutsche Konzerne wegen der geringeren Nachfrage aus dem Ausland weniger Auftragseingänge verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag das gesamte Ordervolumen 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Es war der dritte Rückgang in Folge.

Schwach entwickelte sich laut Statistikamt die Auslandsnachfrage, die im Monatsvergleich um 2,6 Prozent fiel. Aus der Euro-Zone sanken die Ordern um drei Prozent, die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Währungsraums lag bei minus 2,5 Prozent.

Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, wurden im gesamten ersten Quartal 2,1 Prozent Bestellungen weniger in Auftrag gegeben als im vierten Quartal 2017. Die Mitgliedsstaaten der Euro-Zone verzeichneten insgesamt zwischen Januar und März mit minus 0,4 Prozent ein geringeres Wachstum als im Quartal zuvor. Das Wirtschaftsministerium relativierte den schwachen Jahresauftakt mit der Bemerkung, die Auftragsbücher der Unterneh...