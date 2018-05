Schuhdiplomat des Tages: Benjamin Netanjahu

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat’s nicht leicht. Nur Schlechtes über ihn in den Medien. Vor allem in den einheimischen. »Bibis« Diplomatie mit dem Brecheisen kommt nicht so gut an, unter anderem wenn es um das Atomabkommen mit dem Iran geht.

Und da hat er sich letzte Woche auch wieder beschwert, die israelische Presse habe nicht über den Besuch seines »Freundes Shinzo Abe« berichtet, »der die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt führt«. Denn seinen japanischen Amtskollegen und ihn verbindet ziemlich viel. Unter anderem ihr Nationalismus und...