Gefahr für die Gesundheit

In Indien ist die Luft schlecht. Die Städte des Landes führen die globale Rangliste der Orte mit der weltweit höchsten Luftverschmutzung, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hat, an. Die Hauptstadt Delhi hat von allen Megacitys der Welt die schlechteste Atemluft, die Finanzmetropole Mumbai rangiert auf Platz vier. 14 der 15 Städte mit der höchsten Feinstaubkonzentration weltweit liegen in Indien, darunter auch die heilige Stadt Varanasi. Doch obwohl es sich um eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit handelt, gibt die Politik der Regierung wenig Hoffnung auf Besserung.

Anders als in Indien sind viele chinesische Städte, darunter Beijing, in der am vergangenen Mittwoch veröffentlichten WHO-Liste nach unten gerutscht, denn in dem Land hat sich die Luftqualität stark verbessert. Darum fordert die UN-Organisation Delhi auf, dem Beispiel des Nachbarlandes zu folgen. China hatte 2013 einen nationalen Aktionsplan gegen Luftverschmu...