Helm ab für höhere Löhne

Begleitet von Bauarbeiterprotesten hat am Montag die Schlichtung für die Tarifrunde der Bauwirtschaft begonnen. Es geht um die künftige Höhe der Einkommen von rund 800.000 Beschäftigte der Branche in Deutschland. Rund 1.000 von ihnen zogen am Montag vor den Verhandlungsort in Berlin.

Als Zeichen ihrer Streikbereitschaft legten viele von ihnen ihren Bauhelm ab. Während die Gespräche laufen, gilt allerdings eine Friedenspflicht. Als Schlichter eingesetzt ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. »Ich gehe mit ziemlicher Zuversicht in diese Schlichtung«, sagte der SPD-Politiker zum Auftakt. Es liege allerdings »eine Menge auf dem Tisch«. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann sagte vor den Demonstranten: »Die Bauwirtschaft boomt, und ihr sollt daran nicht partizipieren. Das ist eine Sauerei.«

Die Gewerkschaft IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hatte die Tarifverhandlung...