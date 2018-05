»Für eure Wunden!«

Als der FC Twente Enschede 2010 zum ersten Mal niederländischer Meister wurde, war die Stadt im Ausnahmezustand. Die Fans feierten eine Woche lang. Jetzt darf geweint werden: Twente steigt in die 2. Liga ab. Es ist ein Absturz mit Ansage, denn nach der Meisterschaft hielt die Großmannssucht Einzug bei den »Tukkers«. Der Verein wollte dauerhaft oben mitmischen und übernahm sich maßlos.

»Es ist über Jahre zuviel Geld ausgegeben worden«, erklärt Kees van Wonderen am Mittwoch in der Lokalzeitung Tubantia den rasanten Niedergang. Er war Assistenztrainer des Teams, das die Stadt an der deutschen Grenze 2010 in Ekstase versetzt hatte. Heute ist er die rechte Hand von Bondscoach Ronald Koeman. Tatsächlich investierte der Twente-Vorstand Unsummen und kaufte Spieler, als gäbe es kein Morgen. Zeitweise soll der Verein mehr als 80 Profis unter Vertrag gehabt haben. Heute sind es immer noch 44.

Daneben leistete sich Twente einen Mitarbeiterstab, wie ihn in den Niederl...