Elmar Altvater war ein vielseitiger Mann: Ein hervorragender Koch und großzügiger Gastgeber. Ein Antiautoritärer (u. a. war er Mitgründer von einem der ersten Kinderläden Westberlins), aber manchmal auch ein schroff auftretender Professor. Ein Bewegungsaktivist, der sich vom SDS bis zu ATTAC in den verschiedensten außerparlamentarischen Gruppen engagierte. Ein Parteimensch, der – nach der Beteiligung Deutschlands am Jugoslawien-Krieg – die Grünen verließ, um wenige Jahre später der Partei Die Linke beizutreten, für die er zentrale Teile ihres Programms verfasste. Ein profunder Kenner von Romanen und philosophischen Grundlagenschriften, die er auch immer wieder in seine wissenschaftlichen Texte einfließen ließ. Doch die wichtigste Eigenschaft Elmar Altvaters bestand sicherlich darin, dass er einer der ganz wenigen Ökonomen war, die marxistische Gesellschaftsanalyse und Ökologie konsequent miteinander verschränkten. Er starb am 1. Mai. Im August wäre er 80 ...