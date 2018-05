Die Wölfin und der Macho

Boris Kalnoky von der Welt fällt es schwer, seine Bewunderung zu zügeln, wenn er über Meral Aksener schreibt. Die Kandidatin für die türkische Präsidentschaftswahl der aus einer Spaltung der ultranationalistischen MHP hervorgegangenen Iyi-Partei verfüge über »einen Mix aus Eigenschaften, die für Erdogan brisant sind«. Sie habe »eigentlich alles, was man haben muss, um Wahlen in der Türkei zu gewinnen: Sie ist religiös, konservativ und national gesinnt.« Durchsetzungsstark ist sie, »führen« kann sie und die Anhänger, die ihr »in Scharen« zulaufen, »nennen sie respektvoll ›Asena‹, ›Wölfin‹, aus den Gründungslegenden der türkischen Stämme«. Diese Mythologie wird in der Türkei vor allem von Faschisten genutzt, und Aksener kommt aus einer faschistischen Partei – aber das stößt einem, der die von Hitler-Verehrer Alparslan Türkes gegründete MHP »stolze Traditionspartei« nennt, gar nicht mehr auf.

Andere Vorlieben hat man beim Weser-Ku...