Trump lässt weiter ballern

Trotz einer breiten Protestbewegung in den USA seit dem Massaker an einer Schule in Parkland hat US-Präsident Donald Trump der mächtigen Waffenlobby seine Unterstützung zugesichert. »Eure Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz stehen unter Beschuss, aber sie werden niemals unter Beschuss stehen, solange ich euer Präsident bin«, erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) auf der Jahresversammlung der NRA (National Rifle Association) in Dallas. Im zweiten Verfassungszusatz ist das Recht auf Waffenbesitz verankert.

An der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) hatte ein 19jähriger am 14. Februar 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Überlebende Sc...