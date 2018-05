Heimattreuer des Tages: Martin Winterkorn

Born in the USA? Zum Glück gilt das nicht für Martin Winterkorn. Am Donnerstag hat ein Gericht in Detroit erklärt, dem früheren Vorsitzenden von VW den Prozess machen zu wollen. Winterkorn soll sich der Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden schuldig gemacht haben. US-Justizminister Jefferson Sessions höchstselbst machte die Pferde der Kavallerie scheu. »Wer versucht, die Vereinigten Staaten zu betrügen, wird einen hohen Preis bezahlen«, sagte er in Washington.

Die US-Ermittler gehen davon aus, dass Winterkorn im Mai 2014 und Juli 2015 über ...