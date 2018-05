Kriegsgewinnler am Pranger

Ausgerechnet am 8. Mai, dem Tag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus, findet in Berlin die Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre des Rüstungskonzerns Rheinmetall statt. Diese dürften durchweg guter Dinge sein. Schließlich beschert die zunehmende Aufrüstung und Militarisierung vieler Staaten dem deutschen Konzern immer höhere Gewinne. Allein im sogenannten Unternehmensbereich »Defence« erwirtschaftete der Konzern 2017 einen Umsatz von 3.036 Millionen Euro.

Es ist davon auszugehen, dass der Konzern auch in den kommenden Monaten weiterhin satte Gewinne machen wird. Aufgrund eines mehr als verdoppelten Auftragseingangs konnte »Rheinmetall Defence« in den ersten drei Monaten dieses Jahres »eine solide Grundlage für künftiges Umsatzwachstum legen«, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Das anhaltende Wachstum des Konzerns sorgt unterdessen nicht überall für Jubelstimmung. So mobilisieren Friedensinitiativen und Antifagruppen, Linkspartei und DK...