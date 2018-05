Staatsanwaltschaft auf dem Rückzug

Schon in der ersten Instanz 2016 hatte sich die Staatsanwaltschaft vom Verteidiger des neofaschistischen Plattenproduzenten Benjamin Einsiedler in Sachen »Oldschool Records« vorführen lassen. Statt am Dienstag vergangener Woche auf Bitten des Gerichts ihre Berufung gegen den damaligen Freispruch in mehreren Anklagepunkten zu begründen, nahm die Anklagebehörde ihr Rechtsmittel zurück. Der offenbar überraschte Richter beendete daraufhin den zweiten Prozesstag am Landgericht Memmingen. »Dann habe ich kein Programm mehr für heute«, sagte er nach der knapp einstündigen Verhandlung, in der das Urteil des Amtsgerichts Memmingen verlesen wurde. Die Freisprüche aus der ersten Instanz sind damit rechtskräftig. Was bleibt, ist die Verurteilung in sieben Punkten, gegen die der Plattenproduzent selbst vorgeht.

